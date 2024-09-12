Правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом киянам, які спалили три автівки військових

Київська міська прокуратура повідомила про підозру пʼятьом киянам, які спалили три військові автівки у столиці.

Про це заявили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, в кінці серпня — у вересні 2024 року, шукаючи підробіток, підозрювані отримали повідомлення в Telegram з пропозиціями за $1 000 знайти й спалити автомобіль військовослужбовця Збройних сил України чи інших українських військових формувань.

Чоловіки шукали такі автівки в районах, де вони проживають, фотографували їх і надсилали фото куратору в Telegram. Отримавши від замовника погодження на підпал цих авто й обіцянку заплатити $1 000, купували рідину для розпалювання вогню і чекали ночі, щоб виконати завдання.

Як розповіли правоохоронці, у Голосіївському районі на вулиці Ямській двоє молодиків підпалили автівку Chevrolet Tahoe. У Дарницькому на вулиці Урлівській вони підпалили автомобіль Mercedes Vito, а в Оболонському на вулиці Озерній один підозрюваний підпалив машину Niva.

На мобільний телефон палії знімали, як горять машини, щоб звітувати перед замовником. Обіцяні гроші ніхто з них так і не отримав.

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Усіх підозрюваних відправили під варту. Їх звинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на 5—8 років.