Болгарія продовжила термін перемовин про продаж ядерних реакторів Україні

Парламент Болгарії продовжив на шість місяців термін переговорів, наданий уряду для переговорів про продаж Україні двох російських ядерних реакторів і відповідного обладнання.

Про це повідомляє Euractiv.

Болгарія купила реактори від російського «Атомбудекспорту» за €600 мільйонів понад шість років тому — країна їх не використала, бо відмовилася від будівництва АЕС «Белене». Зараз реактори зберігаються біля «Белене» в очікуванні продажу.

Болгарія вела переговори про продаж обладнання з Україною майже два роки, парламент зобовʼязав уряд укласти угоду за ціною не менше ніж €600 мільйонів. Енергетики української АЕС «Енергоатом» приїжджали до Болгарії для огляду обладнання АЕС «Белене». Проте на рішення про продаж реакторів вплинуло повномасштабне вторгнення Росії.

Болгарсько-українська угода є унікальною, оскільки лише Болгарія має два непотрібних їй російських реактори, а Україна є єдиною країною, яка може від них отримати вигоду. Раніше цього року Європейська комісія визнала, що потенційну угоду про купівлю реакторів може профінансувати Європейський Союз.

Цього року Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Два з них планують побудувати саме на російському обладнанні, яке Україна хоче купити в Болгарії. Два інших будуватимуть з використанням американської технології Westinghouse.