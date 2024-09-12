Politico: Білий дім завершує розробку плану про зняття обмежень для України на удари американською зброєю вглиб РФ

Білий дім завершує розробляти план з послаблення обмежень для України на удари вглиб Росії зброєю, наданою США.

Про це виданню Politico на умовах анонімності повідомили західний чиновник і двоє інших людей, знайомих з обговореннями.

За словами одного з учасників дискусії, відповідні перемовини проводили в невеликій групі високопосадовців у Білому домі. Деталі плану ще узгоджують, однак топполітики у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині РФ, яку Україна може вражати зброєю американського та британського виробництва. Також обговорили, на яких умовах Україна зможе використовувати проти Росії британські ракети великої дальності, що містять американські частини.

Як зазначає видання, тон нинішніх розмов Вашингтону з Києвом значно змінився, як порівняти з тими, що тривали на початку цього літа. Це сигналізує про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена може бути готова нарешті дозволити Україні бити своєю зброєю вглиб РФ.

Відповідаючи на запитання, чи зніме його адміністрація обмеження на застосування проти Росії американської зброї великого радіусу дії, Байден сказав журналістам у вівторок: «Ми зараз це вирішуємо».

Лідери оборони Великої Британії тижнями вели дискусії зі своїми американськими колегами, щоб змусити США погодитися на використання Україною британських ракет Storm Shadow для ударів по Росії. За словами однієї людини, знайомої з перебігом перемовин, рішення так і не ухвалили, але це питання порушать на зустрічі президента Джо Байдена і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, що відбудеться в Білому домі в п’ятницю.

Законодавці від обох партій США цього тижня посилили тиск на адміністрацію, щоб вона ухвалила рішення. З вівторка деякі республіканці, двопартійна група з понад 200 прихильників України та голова Комітету із закордонних справ Сенату Бен Кардін закликали до цього кроку.

Напередодні, у середу, Кардін сказав в інтервʼю, що «не здивується», якщо рішення вже ухвалили. За його словами, адміністрація Байдена і президент України Володимир Зеленський були зайняті тим, щоб подолати небажання деяких союзників, включно з Німеччиною, визнати страждання України від російських обстрілів, дозволивши використання далекобійної зброї для превентивних ударів углиб Росії для самозахисту.

«Проблема не всередині адміністрації, а в тому, як адміністрація почувається, працюючи з Європою. Це про те, як далеко вона може зайти», — сказав Кардін.

Заборона на атаки України вглиб Росії зброєю США та Британії

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна з цих країн не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

Водночас Велика Британія не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

Politico також писало, що США не знімають обмежень на далекобійні удари по РФ, аби мати можливість поліпшити відносини з Москвою в майбутньому.