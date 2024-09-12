Поліція затримала трьох чоловіків, які побили військового в Івано-Франківську

В Івано-Франківську правоохоронці затримали трьох чоловіків, які побили військового.

Про це пише пресслужба поліції.

Конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких звернувся до поліції. На місці події поліцейські опитали свідків і встановили, що потерпілий — це 40-річний військовослужбовець. Його доставили до медичного закладу з численними забоями голови та тіла.

Також постраждав випадковий перехожий, який намагався заступитися за військового, він теж у лікарні з тілесними ушкодженнями.

Затримані — троє жителів Івано-Франківської територіальної громади віком 26, 21 та 17 років. Відомо, що 26-річного фігуранта вже притягували до кримінальної відповідальності за майновий злочин.

Як встановила поліція, у центрі міста троє чоловіків відпочивали та пили алкоголь. До них підійшов військовий та попросив кошти на власні потреби, на що молодики відреагували агресивно. Виник конфлікт, який переріс у бійку.

Зараз вирішують питання про оголошення трьом фігурантам підозри за групове хуліганство. Покарання — до чотирьох років позбавлення волі. Свою вину фігуранти визнали.