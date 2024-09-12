Розвідники збили російський винищувач над Чорним морем

Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки знищили російський винищувач Су-30СМ за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Про це пише пресслужба ГУР.

Бойовий літак упав у море. Він входив до складу 43 окремого морського авіаційного полку Повітряно-космічних сил Росії, який базується на аеродромі міста Саки в тимчасово окупованому Криму.

Російські окупанти втратили звʼязок зі своїм бойовим бортом близько пʼятої ранку 11 вересня. Через три години розпочали пошуково-рятувальну операцію, до неї залучили літак Ан-26 та гелікоптери Мі-8 і Ка-27.

По обіді росіяни помітили в морі за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут характерну пляму від авіаційного пального. Потім виявили уламки знищеного Су-30СМ.

Вартість такого винищувача — орієнтовно $50 мільйонів.