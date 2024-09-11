Зеленський оновив положення щодо Шевченківської премії. Що змінилось

Президент Володимир Зеленський підписав указ про оновлення положень Національної премії імені Тараса Шевченка, впровадивши низку змін до процедури та номінацій.

Указ опублікований на сайті Офісу президента.

Премію розширили новою номінацією — декоративно-прикладне мистецтво. До цього було лише сім номінацій:

література;

літературознавство і мистецтвознавство;

публіцистика і журналістика;

музичне мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва.

Також важлива зміна стосується висування кандидатів на здобуття премії. З 2024 року робити це зможуть лише культурні інституції. Раніше право висування мали також експерти та члени Шевченківського комітету.

Що таке Шевченківська премія

Шевченківську премію заснували в 1961 році. Це найвища творча відзнака в Україні за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Її призначають щороку, при цьому нагородити особу можна один раз за життя.

У 2024 році премію отримали: Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василиса Степаненко («Публіцистика та журналістика»), Ярина Чорногуз та Дмитро Лазуткін («Література»), співачка Джамала та композиторка Кармелла Цепколенко («Музичне мистецтво»), Іван Уривський, Тетяна Овсійчук і Сусанна Карпенко («Театральне мистецтво»), художник Андрій Єрмоленко («Візуальне мистецтво»). Ще у двох категоріях нагород не вручали.

Розмір минулорічної премії складав 429 тисяч гривень.