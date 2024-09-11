Росіяни двічі атакували Костянтинівку: троє людей загинули, пʼятеро постраждали

Росіяни 11 вересня двічі атакували Костянтинівку Донецької області, під час атак загинули троє людей.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Про першу атаку стало відомо близько 12:00. По місту вдарили зі ствольної артилерії, загинули дві жінки віком 73 і 81 рік.

Пошкоджені чотири приватні будинки, крамниця і лінія електропередач.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Про другу атаку Філашкін написав о 13:02. Вона забрала життя однієї людини, ще пʼятеро поранені. Чим цього разу били росіяни — голова ОВА не уточнив.

Костянтинівка регулярно опиняється під російськими атаками. Місто розташоване менше ніж за 20 кілометрів від захоплених росіянами територій. Місцева влада постійно закликає жителів евакуюватися.

Куди звертатись для евакуації на Донеччині

Звернутися з питань евакуації можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей).

Цілодобова гаряча лінія обласного колцентру — 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).