За ніч сили ППО знищили 20 ударних безпілотників над Україною

У ніч проти 11 вересня сили ППО над Україною збили 20 ударних дронів Shahed. Ще пʼять були локаційно втрачені. Інформації про постраждалих і руйнування немає.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» з Краснодарського краю Росії, двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої частини Донеччини, шістьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний та 25 ударними БпЛА типу Shahed з Курська, Єйська у РФ і мису Чауда в Криму.

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Щоб відбити повітряний напад, залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектроенної боротьби Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.