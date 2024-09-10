Обвинувачений у вбивстві олімпійської спортсменки з Кенії помер у лікарні від опіків

Колишній партнер угандійсько-кенійської олімпійської спортсменки Ребекки Чептегей, якого звинувачували в її вбивстві, помер від опіків у лікарні в Кенії.

Про це пише The Guardian.

Діксона Ндіема Марангачу, ексхлопця спортсменки, підозрювали в тому, що він облив її бензином і підпалив. Жінка померла в лікарні, її не вдалося врятувати. У неї залишилися дві доньки.

Чоловік теж потрапив у лікарню з опіками. Спочатку лікарі казали, що його стан «покращується і стабільний». Однак ввечері 9 вересня, майже за тиждень після інциденту, він помер.

Правозахисники стверджують що спортсменки в Кенії піддаються високому ризику експлуатації та насильства з боку чоловіків, які зазіхають на їхні призові гроші, сума яких значно перевищує місцеві доходи.

Кенійські урядові дані за 2022 рік свідчать, що 34% кенійських дівчат і жінок у віці 15—49 років зазнали фізичного насильства. У групу особливого ризику потрапляють заміжні жінки. І це тільки офіційна інформація.

Ребекка Чептегей, яка посіла 44-те місце на Олімпійських іграх у Парижі, стала третьою відомою спортсменкою, яку вбили в Кенії з жовтня 2021 року.