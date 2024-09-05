У Кенії олімпійська спортсменка померла від опіків — її підпалив ексхлопець

Олімпійська спортсменка, яка представляла Уганду на цьогорічних олімпійських іграх, Ребекка Чептегей померла через кілька днів після того, як колишній хлопець облив її бензином і підпалив. У неї залишилося дві доньки 12 та 13 років.

Про це повідомляє BBC.

Місцеві медіа, цитувавши начальника місцевої поліції Єремію оле Косіома, писали, що було чути, як пара сварилася біля свого будинку, пізніще хлопець полив жінку рідиною та підпалив її.

Стверджують, що спортсменка та її колишній хлопець сперечалися через ділянку землі.

Лікарка розповіла місцевим медіа, що персонал зробив для спортсменки все можливе, але вона «мала серйозний відсоток опіків — це призвело до поліорганної недостатності та смерті.

У розмові з журналістами на початку тижня її батько сказав, що молиться «за справедливість для моєї дочки», додавши, що ніколи в житті не бачив такого нелюдського вчинку. Виступаючи перед журналістами біля лікарні після смерті доньки він попросив уряд Кенії забезпечити здійснення правосуддя. Батько Ребекки сказав, що вона була годувальницею їхньої сімʼї.

«Ця трагедія є суворим нагадуванням про нагальну необхідність боротьби з гендерно зумовленим насильством, яке все більше впливає навіть на елітний спорт», — заявив міністр спорту Кенії Кіпчумба Муркомен.

За словами британської олімпійської чемпіонки, це не перший випадок, коли легкоатлетична спільнота втрачає «таку неймовірну спортсменку» через домашнє насильство.

Колишнього хлопця Ребекки також госпіталізували в Ельдореті, але з менш серйозними опіками. Він все ще перебуває в реанімації, але його стан «покращується і стабільний».