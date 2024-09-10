ППО збила 38 дронів Shahed над Україною

У ніч на 10 вересня сили ППО знищили над Україною 38 ударних БпЛА Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Україну 46 дронами з Курську та Єйську, завдала удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму та протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Щоб відбити повітряний напад залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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Ще три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один полетів у напрямку Росії, два – у напрямку окупованої Луганщини. Ще три БпЛА, імовірно, упали завдяки роботі РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.