Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні є військові, які нібито повʼязані з нацистськими й фашистськими рухами, але проти цього міжнародна спільнота «не заперечує».

Про це він сказав словацькому інформаційному агентству TASR.

«Міжнародне суспільство має визнати, що війська, які використовують нацистські назви, які часто поводяться як нацисти, не можуть воювати в Україні», — додав він, не вказуючи, кого саме має на увазі.

Уся ця розмова відбувалася під час відвідин Фіцо Музею Голокосту в місті Середь.

Реакція МЗС

Київ розчарований заявою прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на адресу українських воїнів, які зараз захищають свій дім і всю Європу від російських окупантів, позначених латинськими літерами «Z» — символом фашистської естетики сучасної Росії.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий також наголосив, що у ХХ столітті український народ зазнав багатомільйонних втрат у боротьбі з нацизмом, мільйони українців боролися на боці антигітлерівської коаліції та робили значний внесок у перемогу над нацизмом.

Крім того, Тихий нагадав, що понад 2 600 українців внесені до списку Праведників народів світу за порятунок євреїв у часи Голокосту.

«Розраховуємо на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни», — резюмував він.