Видавництво передрукує підручники з мапою України без Криму власним коштом

Видавництво «Літера ЛТД» зобов’язалося передрукувати за власний кошт підручники з української мови для 7 класу з некоректною мапою України без Криму.

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки України.

Наклад підручників відкликають зі шкіл, передрукують і наново доставлять в освітні заклади.

З цього навчального року Міністерство освіти та науки України спільно з Українським інститутом розвитку освіти проводить апробацію підручників у школах перед друком.

З 2 вересня 2024 року рішенням міністерства експертизу забезпечує Український інститут розвитку освіти.

Що передувало

У підручниках з української мови для учнів 7 класу освітяни та їхні батьки помітили піктограму у вигляді України без Криму. Півострів не потрапив на мапу через технічну помилку під час оновлення матеріалів підручника, пояснила співавторка книги Анастасія Онатій. Вона запевнила, що це зробили ненавмисно.