У підручниках з української мови для 7 класу мапу України зобразили без Криму. Верстальники пояснили це технічною помилкою

У підручниках з української мови для учнів 7 класу освітяни та їхні батьки помітили піктограму у вигляді України без Криму. Відсутність півострова на мапі сталася через технічну помилку при оновленні матеріалів підручника, пояснила співавторка книги Анастасія Онатій. Вона запевнила, що це зробили ненавмисно.
Верстальники пояснили, що мапа на піктограмі не суцільна, а складається з двох контурів. Контур Криму розмістили під час копіювання та перенесення на шар нижче од білого кола. А інший контур — розташований на шарі, який вище од білого кола. За їхніми словами, дизайнер зосередив свою увагу на контурах, щоб не було зайвих, і не помітив, що об’єкта немає на верхньому шарі.
Онатій закликала вчителів запустити флешмоб «Домалюй Крим» і виділити 10—15 хвилин уроку на тему півострова, його унікальності та домалювати Крим на піктограмі в книзі.