У підручниках з української мови для 7 класу мапу України зобразили без Криму. Верстальники пояснили це технічною помилкою

У підручниках з української мови для учнів 7 класу освітяни та їхні батьки помітили піктограму у вигляді України без Криму. Відсутність півострова на мапі сталася через технічну помилку при оновленні матеріалів підручника, пояснила співавторка книги Анастасія Онатій. Вона запевнила, що це зробили ненавмисно.

У підручнику надрукували Україну без Криму.

Верстальники пояснили, що мапа на піктограмі не суцільна, а складається з двох контурів. Контур Криму розмістили під час копіювання та перенесення на шар нижче од білого кола. А інший контур — розташований на шарі, який вище од білого кола. За їхніми словами, дизайнер зосередив свою увагу на контурах, щоб не було зайвих, і не помітив, що об’єкта немає на верхньому шарі.

Онатій закликала вчителів запустити флешмоб «Домалюй Крим» і виділити 10—15 хвилин уроку на тему півострова, його унікальності та домалювати Крим на піктограмі в книзі.