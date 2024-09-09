На «Оскарі» Україну представлятиме фільм «Ля Палісіада»

Україна представлятиме фільм «Ля Палісіада» серед претендентів на номінацію на 97-му премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Його обрав Український Оскарівський комітет на засіданні 9 вересня.

Стрічка «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка показує 1996 рік і як Україна готується до підписання документа, за яким відмовляється від застосування смертної кари. Судовий психіатр Олександр та його товариш, слідчий Ільгар, розслідують убивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків повʼязувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона — вдова загиблого.

Режисер Філіп Сотниченко та продюсерка Валерія Сочивець в інтервʼю «Суспільне Культура» розповідали, що виробництво фільму зайняло пʼять років, бо виникали нові сюжетні лінії, знаходилися матеріали, які ставали референсами для створення стрічки, змінювалася естетика зображення.

Світова премʼєра фільму відбулася 29 січня 2023 року на 52-му Роттердамському міжнародному кінофестивалі, а українська — 12 жовтня 2023 року на «Київському тижні критики». У прокаті — з 11 січня 2024 року.

«Ля Палісіада» вже зібрала чимало нагород і номінацій. Серед них — нагорода від Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI, за найкращий фільм фестивалю Kino pavasaris у Вільнюсі, приз за найкращу режисуру на кінофестивалі у Сараєві, номінації у 14 категоріях на премію «Золота дзиґа».