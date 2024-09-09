Німеччина посилить контроль на кордонах, щоб захиститися від ісламістського екстремізму

Німеччина встановить тимчасовий прикордонний контроль на всіх своїх сухопутних кордонах, щоб подолати нелегальну міграцію та захиститися від ісламістського екстремізму.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело в німецькому уряді та на німецькі медіа.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер повідомить Європейську комісію про плани, які міститимуть шестимісячний контроль кордонів починаючи з 16 вересня.

Уряд Німеччини консультувався з головною опозиційною партією — Християнсько-демократичним союзом про те, як стримувати міграцію на тлі нападу сирійського шукача притулку на людей на фестивалі в місті Золінген. Його підозрюють у вбивстві трьох людей.

Минулого тижня ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD), яка активно виступає проти міграції, перемогла на виборах у землі Тюрингія і посіла друге місце в Саксонії. Незабаром Соціал-демократична партія канцлера Олафа Шольца, яка є ліберальною і лівоцентристською, зіткнеться з виборами в Бранденбурзі.

Минулого року Німеччина уже посилила контроль на своїх сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією у відповідь на різке збільшення кількості запитів на надання притулку.

Тим часом міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що його країна не прийматиме мігрантів, яких Німеччина не пропустить до себе.