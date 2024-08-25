У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві трьох людей на фестивалі в місті Золінген. Закривавлений чоловік сам підійшов до поліцейських і сказав: «Я той, кого ви шукаєте». Терористична організація «Ісламська держава» заявила, що нападник був її членом і хотів вбивати християн.

Про це передає Euronews.

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Роль підтвердив, що підозрюваного затримали і знайшли докази його причетності.

За даними видання Spiegel, підозрюваним виявився 26-річний громадянин Сирії, який приїхав до Німеччини в 2022 році і подав заяву на надання притулку в місті Білефельд.

У заяві, опублікованій на новинному сайті Amaq, повʼязаному з «Ісламською державою», йдеться, що нападник убивав християн, аби «помститися за мусульман у Палестині та інших місцях».

Поліція Дюссельдорфу поки що встановлює, чи є звʼязок між затриманим та «Ісламською державою».

Правоохоронці також затримали 15-річного хлопця, якого підозрюють у тому, що він знав про спланований напад, але не повідомив владу про це. Він родом з Киргизстану і від коментарів відмовляється. Його заарештували в притулку для біженців.

За даними влади, троє загиблих — це двоє чоловіків віком 67 і 56 років і 56-річна жінка. Поліція повідомила, що зловмисник, схоже, спеціально цілив у їхні шиї. Ще пʼятеро людей поранені.