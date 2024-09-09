На Донеччині рятувальники загасили масштабну лісову пожежу

На Донеччині рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу на території Національного природного парку «Святі гори», що вирувала протягом восьми днів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Площа загорання становила 6 000 гектарів. Вогонь знищив 43 житлових будинки, три господарчі споруди й вісім автівок у Краматорському районі. Із небезпечної зони евакуювали трьох людей.

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До ліквідації пожежі залучили підрозділи ДСНС із Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської та Харківської областей.

Надзвичайникам вдалося запобігти розповсюдженню пожежі на населені пункти, що межують із лісом.