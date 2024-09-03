Пожежа на Харківщині: понад 200 місцевих евакуювали

У селі Студенок на Харківщині триває ліквідація пожежі — влада розгорнула додаткові сили ДСНС і залучила рятувальників Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської областей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Двоє людей постраждали — це місцева мешканка та співробітник ДСНС. Їм допомагають медики.

Село Студенок розташоване в Ізюмському районі. На нього вогонь перекинувся після того, як загорілися лісові насадження на площі близько 1 200 гектарів.

Співробітники громади, Нацполіції, ДСНС, структурних підрозділів цивільного захисту Харківської ОВА евакуювали близько 200 місцевих мешканців.

Евакуйованих, як пише Синєгубов, забезпечили їжею та водою. Частина людей виїхала власним транспортом.

Загалом у гасінні пожежі беруть участь 275 чоловік особового складу ДСНС і 77 одиниць їхньої техніки.