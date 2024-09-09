На Полтавщині чоловік підірвав гранату біля супермаркету й загинув

Напередодні, близько 23:00 у місті Лубни на Полтавщині чоловік підірвав гранату біля входу в супермаркет на вулиці Монастирській, після чого сам загинув. Ще троє місцевих мешканців отримали травми через вибух.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Полтавській області.

За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгенія Карпеця, невідомий чоловік кинув вибухівку у натовп і втік. Через це троє людей — 1982, 1983 та 1993 року народження — отримали травми. Їх госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло знайшли неподалік місця події. Ймовірно, він загинув від травм, отриманих від вибуху гранати.

За даними «Суспільного», це сталося біля одного з магазинів АТБ в місті.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за звинуваченням у закінченому замаху на вбивство двох або більше людей (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Крім того, за фактом смерті фігуранта, слідчі розслідують умисне вбивство (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).