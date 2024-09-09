ООН: У серпні в Україні через війну загинули 184 мирних жителі

Щонайменше 184 цивільних загинули і 856 отримали поранення в Україні в серпні, що робить цей місяць другим за кількістю жертв серед цивільного населення у 2024 році, після липня.

Про це йдеться у звіті ООН.

Переважна більшість жертв серед цивільного населення (91%) і пошкоджень освітніх і медичних установ (95%) у серпні, як і раніше, сталися на території, підконтрольній уряду України — тобто на території, по якій бʼє російська армія.

Зі 184 загиблих на окупованих Росією територіях жили 10 людей, із 856 поранених — 84.

Майже всі жертви війни загинули в серпні від ракетних, бомбових і артилерійських ударів, на мінах підірвалися двоє людей.

Загалом, за підрахунками ООН, від 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну проти України, внаслідок бойових дій загинуло 11 743 людини, поранені 24 614 мирних жителів України.