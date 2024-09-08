Греція введе податок для пасажирів круїзних лайнерів — боротиметься з надмірним туризмом

Греція планує запровадити збір у €20 для пасажирів круїзних лайнерів на острови Санторіні та Міконос у розпал літнього сезону. У такий спосіб країна хоче боротися з надмірним туризмом.

Про це повідомив грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, передає Reuters.

Хоча Греція залежить від туристичного сектора, який має велику частку в структурі її економіки, але деякі з найпопулярніших напрямків, як-от Санторіні та Міконос, можуть постраждали від масового туризму.

За словами премʼєра, круїзне судноплавство обтяжило Санторіні та Міконос. Острови не справляються з десятками тисяч туристів. Уряд також планує регулювати кількість круїзних суден, які одночасно прибувають у певні місця.

Серед інших планів Греції — збільшення податку на короткострокову оренду та заборона на нові ліцензії на таку оренду в центрі Афін, щоб збільшити житловий фонд для постійних мешканців міста.

У 2023 році доходи Греції від туризму становили близько €20 мільярдів, у країні за той рік побувало майже 31 мільйон туристів.