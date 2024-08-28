Протести проти туристів охопили Південну Європу

У різних містах Південної Європи цього літа активізувалися мітинги проти туристів. Протестувальники кажуть, що великий туристичний потік підвищує ціни, зокрема на житло, і посилює дефіцит води. У містах зі спекотним кліматом, наприклад у Барселоні, туристи споживають значно більше води, ніж середньостатистичний місцевий житель. На Сицилії одразу низка міст відмовляє туристам у воді через її нестачу.

Про це повідомляє Politico.

Директорка з ринкових досліджень, політики та конкурентоспроможності в туристичному агентстві ООН Сандра Карвао сказала, що обурення проти туристів почалося ще до пандемії COVID-19, а зараз воно активизувалося.

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У кінці липня майже 20 тисяч активістів, які виступають проти туризму, зібралися в Пальма-де-Майорка (Іспанія), вимагаючи змінити туристичну модель, яка, за їхніми словами, шкодить Балеарським островам, основним з яких є Майорка, Менорка та Ібіца.

У 2023 році загальна кількість туристів на островах зросла до 14,4 мільйона, що значно перевищує місцеве населення чисельністю 1,2 мільйона.

У Барселоні (Іспанія) активісти забризкували іноземних туристів з водяних пістолетів, у всій країні на вулицях розклеїли наклейки та графіті зі словом «гуїріс».

Аналогічні антитуристичні протести відбулися цього літа в різних містах Іспанії, зокрема в Мадриді, Малазі, Гранаді та Аліканте.

Міністр промисловості та туризму Іспанії Жорді Ереу засудив мітинги, заявивши, що вони «не представляють культуру гостинності країни».

Мітингують проти туристів і в Португалії, Італії та Греції.

Уряди ж менш схильні впроваджувати довготривалі заходи проти туристів. Для багатьох країн, особливо на півдні Європи, туризм є ключовим елементом економіки. Так, Іспанія, Португалія та Греція, які довгий час відставали від великих економік Європи, у 2023 році обігнали зростання економіки ЄС. У той час як ВВП у всьому блоці зріс на 0,5%, у Португалії, Греції та Іспанії він збільшився на понад 2%.

Водночас 27-річний місцевий житель Майорки пан Фустер, чия сімʼя має ювелірний магазин на острові, сказав, що більшість звичайних жителів не отримують економічної вигоди від туристичного потоку. На його думку, зростання курортів за системою «все включено» означає, що туристи з меншою ймовірністю витрачатимуть гроші на місцевий бізнес, пише The Guardian.

На місцевих рівнях влада вводить заборони для боротьби з туристами: у Портофіно (Італія) заборонили робити селфі, у Римі — сидіти на іспанських сходах, у Дубровнику (Хорватія) та Санторіні (Греція) — великі круїзні лайнери, у Чінкве-Терре — носити шльопанці.

У Венеції влада ввела податок на туризм у розмірі €5, щоб обмежити кількість туристів. Проте це дало зворотний ефект і викликало подальші протести з боку місцевих жителів.

Намагаючись уникнути дефіциту житла в Європі, мер Барселони оголосив у червні, що місто закриє короткострокову оренду квартир для туристів до 2028 року. В останнє десятиліття Канарські острови, Берлін і Лісабон вчинили так само.

Влада Амстердаму (Нідерлади) у кварталі червоних ліхтарів заборонила курити марихуану і запустила кампанію «Не виїжджати», що спрямована на британських чоловіків, які приїжджають лише на вечірки. Нещодавно в місті також заборонили будувати нові готелі.

У Копенгагені (Данія) обрали іншу стратегію — влада хоче впливати на «задовільну» поведінку туристів. Ті, хто їздить на велосипеді, користується громадським транспортом або збирає сміття в місті, можуть отримати різні туристичні бонуси — від безкоштовної чашки кави до безкоштовного входу в музей.

За словами Карвао, успішна туристична стратегія повинна складатися з економічного, соціального й екологічного факторів і враховувати рівень попиту, а також пропускну здатність місця з огляду на його розміри, інфраструктуру, ресурси тощо.