ГУР провів кібератаку на російські підприємства, які виробляють деталі до зброї

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони 7 вересня атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення війни.

Про це повідомила пресслужба розвідки.

Під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин до російської зброї, обладнання для обробки металів.

Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь у розбудові об’єктів військової інфраструктури РФ.

Серед них — «СМКомплект ЕК», «КрістЕлКом», «КонтурНИИРС», «Чіп-проф», «Челябінський завод промислової модернізації», «Сібінструмент», «Смєтка.ру» та низка інших.

Зазнав труднощів внаслідок атаки і пропагандистський «Сімферопольський форум».

В результаті кібероперації фахівці ГУР МОУ отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей, стерши системні файли, бази даних та резервні копії.

Також на сайтах атакованих ресурсів кіберфахівці-розвідники розмістили привітання до Дня воєнної розвідки України.