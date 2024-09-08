Україна заборонила російським полоненим телефонувати рідним. Раніше в уряді цю ідею відхиляли

Україна заборонила російським військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки у відповідь на збільшення кількості випадків жорстокого поводження з українськими полоненими.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій щодо можливості для російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію Російської Федерації... Станом на зараз нам повідомили, що в росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає», — сказав Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що ця заборона не є порушенням Женевської конвенції, позаяк документ дозволяє лише листування.

Що передувало

У квітні на сайті Кабміну петиція про заборону для російських полонених на дзвінки набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Авторка петиції пояснювала ініціативу тим, що українським полоненим росіяни вже давно заборонили дзвінки. Вона пропонувала ввести аналогічні заходи, допоки Росія не надасть українцям можливості телефонувати на регулярній основі.

Однак в уряді відхилили ідею заборонити дзвінки для полонених росіян. Премʼєр Денис Шмигаль пояснював, що телефонні розмови виконують важливу інформативну функцію. За допомогою цього росіяни отримують інформацію про те, що їм не варто боятися здаватися в полон, оскільки Україна дотримується усіх положень Конвенції та забезпечує належні умови тримання військовополонених.