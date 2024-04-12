Петиція про заборону на дзвінки для полонених росіян набрала 25 тисяч голосів. Її розгляне уряд

Петиція до Кабінету міністрів із вимогою призупинити право російських військовополонених на телефонний звʼязок набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

У петиції просять не давати полоненим росіянам користуватися телефонним звʼязком, допоки росія не надасть українським військовополоненим таку можливість на регулярній основі.

Авторка петиції Інна Турова наголошує, що такі дії з боку уряду України не порушать права людини чи Женевську конвенцію, оскільки остання гарантує лише право на листування.

«Надаючи їм [російським військовополоненим] усе, що вимагають міжнародні угоди, Україна має займати чітку позицію: «Усі блага, які надаються понад вимоги закону, — це привілеї. Привілеї треба заслужити». Ми, хто не має жодного контакту з рідними, маємо право вимагати це, спостерігаючи, як наші полонені вороги спілкуються з рідними завдяки нашій великодушності», — написала авторка.

Звертаючись від імені дружин, матерів і сестер українських військовополонених, Інна Турова написала, що за весь час полону вони отримали одне «формальне письмове повідомлення від Міжнародного Комітету Червоного Хреста про перебування наших близьких у полоні».