Українець Цвєтов виграв друге золото на Паралімпіаді в забігу на 200 метрів

Українець Ігор Цвєтов переміг на Паралімпіаді-2024 в забігу на 200 метрів (клас T35).

Про це йдеться на сайті змагань.

Українець подолав дистанцію за 23.19 секунди — це найкращий його результат за сезон. Він обігнав одразу двох «нейтральних» росіян, які посіли друге і третє місця.

Це вже друге золото Цвєтова на цій Паралімпіаді. 2 вересня він став чемпіоном в забігу на 100 метрів.

Загалом від початку змагань Україна виборола вже 17 золотих, 23 срібні і 28 бронзових медалей.

Цвєтов — дворазовий паралімпійський чемпіон Ріо-2016 у забігах на 100 і 200 метрів. У Токіо український бігун зупинився за крок від золотої нагороди — фінішував другим на обох дистанціях.