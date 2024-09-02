Українець Цвєтов виграв золото на Паралімпіаді в забігу на 100 метрів

Українець Ігор Цвєтов переміг на Паралімпіаді-2024 в забігу на 100 метрів (клас T35).

Про це йдеться на сайті змагань.

Українець подолав дистанцію за 11.43 секунди, обігнавши одразу двох «нейтральних» росіян, які зайняли друге і третє місця.

Цвєтов — дворазовий паралімпійський чемпіон Ріо-2016 у забігах на 100 і 200 метрів. У Токіо український бігун зупинився за крок від золотої нагороди — фінішував другим на обох дистанціях.

Ще один українець Іван Тетюхін у цьому ж забігу фінішував шостим з результатом 12.07 секунди.

За пʼятий день Паралімпіади це вже друге золото. Перше раніше приніс плавець Денис Остапченко.

Загалом з початку змагань Україна виборола вже пʼять золотих, 12 срібних і 16 бронзових медалей.