До кінця року ЄС закупить у Франції зброї для України на €300 мільйонів. На це підуть доходи від заморожених активів РФ

Євросоюз у 2024 році передасть Франції €300 мільйонів з надходжень від заморожених російських активів, щоб закупити озброєння для України.

Про це повідомило Міністерство збройних сил Франції.

Франція разом з іншими державами-членами ЄС братиме участь у реалізації нового заходу підтримки України. Ідеться про використання майже €1,4 мільярда з надходжень від російських активів, щоб закупити військове обладнання для України.

Європейська комісія домовилася з Генеральним директоратом з питань озброєнь про використання €300 мільйонів для швидкої закупівлі у французької промисловості пріоритетного озброєння для України.

Мова, зокрема, про боєприпаси, артилерію та засоби протиповітряної оборони.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У червні країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гасити його будуть коштом прибутків від російських активів.

Україна вже отримала кілька траншів допомоги коштом прибутків ЄС від заморожених російських активів.

24 червня ЄС схвалив військову допомогу Україні з доходів від активів РФ.