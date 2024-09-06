NGL.media: Голова Львівської ОВА Козицький взяв з держбюджету 25 млн грн на дорогу до готелю батька

У курортному місті Східниця на заході України реконструювали два відтинки дороги загальною протяжністю 3,6 кілометра за майже 50 мільйонів гривень. Дороги ведуть до комплексу і земельних ділянок Зиновія Козицького. Рішення про виділення 25 мільйонів гривень на будівництво ухвалювала Львівська обласна військова адміністрація на чолі з Максимом Козицьким — сином Зиновія.

Про це пише NGL.media.

Реконструкцію вулиці Гірської у Східниці загальною вартістю 12,76 мільйона гривень почали восени 2021 року, проте турецька компанія «Онур», яка була підрядником відремонтувала коштом держбюджету лише незначний відрізок дороги, вартістю в 1,9 мільйона. До літа 2023 року проєкт заморозили через повномасштабне вторгнення Росії.

На початку червня 2023 року селищний голова Східниці Іван Піляк надіслав запит до голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, у якому просив продовжити ремонт дороги, фінансуючи це з обласного бюджету.

Незабаром Максим Козицький погодив продовження будівельних робіт — вартість зросла до 25 мільйонів гривень, що майже вдвічі перевищує початкову ціну реконструкцій. Раніше рішення про виділення коштів ухвалювала обласна рада, тепер обласним бюджетом розпоряджається виключно Львівська ОВА.

NGL.media пише, що реконструкція дороги не покращила життя місцевих мешканців — підʼїзди до невеликої кількості будинків так і залишилися з простим ґрунтовим покриттям. Якщо зважати на це, будівельні роботи не були доцільними. Водночас оновлена вулиця, яку заасфальтували й оснастили ліхтарями, може гарно вплинути на відпочинковий комплекс «Велнес-курорт Панорама Східниця», який належить Зіновію Козицькому, батькові Максима Козицького.

Національне антикорупційне бюро України почало досудове розслідування, проте змін у цій справі досі немає.

Приблизно за два кілометри від «Панорами Східниця» розташований хутір Гута. Заступник голови селищної ради Східниці Петро Кость запевняв, що подальший ремонт дороги потрібний, щоб екстрені служби могли доїхати до Гути, а взимку місцеві мешканці могли дібратися до Східниці не лише саньми. Проте NGL.media поспілкувалося з місцевими та зʼясувало, що взимку там на постійній основі ніхто не живе.

У серпні цього року щонайменше чотири гектари в Гуті придбали Зіновій Козицький і львівська нотаріуска Елеонора Тертична, адреса офісу якої збігається з адресою офісу головної компанії Зіновія Козицького «Західнадрасервіс» у Львові. Місцеві переконані, що тут будуватимуть новий великий відпочинковий комплекс. Про це свідчать і ремонтні роботи, які почалися на дорозі, що веде до власності — її розширили й убезпечили від підмивів, облаштувавши кілька гідротехнічних споруд.

NGL.media пише, що на цьому відтинку можна побачити будівельну техніку турецької компанії «Онурі», яка збудувала першу частину дороги до «Панорами Східниця». Проте замовник будівництва змінився. У першому випадку замовником була Східницька селищна рада, а роботи оплачували з обласного бюджету, у другому випадку — приватний інвестор. «Онурі» не розкрила його ім’я, але зазначила, що будівництво дороги на приватне замовлення є рідкісним випадком.

NGL.media зʼясувала, що замовником реконструкції дороги до Гути є ТзОВ «Нормаз Плаза», а вартість проєкту становить 24,45 мільйона гривень.

Ціна реконструкції приблизно 1,7 км лісової дороги дорівнює 25 мільйонам гривень — вартості ремонту й освітлення вул. Гірської протяжністю 1,9 км. Реконструкція вулиці Гірської у Східниці виявилась найдорожчою зі списку доріг, профінансованих ЛОВА у 2023 році. Голова Львівської ОВА Максим Козицький витратив 25 мільйонів гривень з бюджету на дорогу до приватного курорту свого батька, резюмує NGL.media.

Східницька селищна рада сказала, що не причетна до проєкту з дорогами. Департамент дорожнього господарства ЛОВА, який опікується місцевими автодорогами, теж не знає про масштабне будівництво між Східницею і Гутою. Це схоже на самовільне будівництво без будь-яких дозволів, зазначає NGL.media.

Компанія «Нормаз плаза», її власник Зиновій Козицький та директор Максим Мохнач не прокоментували ситуацію. Заступник голови Львівської ОВА Максима Козицького Юрій Бучко сказав, що в адміністрації не знають про цю дорогу.