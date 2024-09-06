Росіяни вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Є загиблі й постраждалі

Росіяни атакували Павлоград, що на Донеччині. Одна людина загинула. Також відомо про 18 постраждалих, серед них девʼятирічна дівчинка. Усіх госпіталізували.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Надзвичайники загасили пожежу і врятували пʼятьох людей.

Яке озброєння армія РФ застосувала по Павлограду, Лисак не повідомив. Однак зранку Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу балістики і рух швидкісних цілей у напрямку Павлограда.

Станом на 12:00 постраждалих через атаку по Павлограду вже 30. Серед них троє дітей — окрім девʼятирічної дівчинки, потерпіли ще чотирирічний і 11-річний хлопці. Серед госпіталізованих двоє у важкому стані. Медики роблять все, аби їх врятувати, розповів Лисак.