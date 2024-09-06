Хакери ГУР атакували мережеву інфраструктуру Росії. Серед цілей — «Лукойл» і Банк Росії

Хакери Головного управління розвідки Міноборони України спільно з ВО Team атакували мережеву інфраструктуру в Росії.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в розвідці.

Атака сталася 4 вересня. Зокрема, атакували «Лукойл», Держінспекцію безпеки дорожнього руху і Банк Росії.

Загалом українські хакери знищили 18 серверів без можливості їх відновити. А ще вразили інфраструктуру компанії «Антена», яка надає послуги значній кількості органів влади РФ і комерційним підприємствам, що допомагають Росії у війні проти України.

Зокрема, затерли конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроїв у субпровайдера, які надавали доступи до інтернету всім клієнтам компаній. Крім цього, хакери викачали бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними.

Через атаку хакерів понад 13 тисяч користувачів залишилися без інтернету та цифрового телебачення в Іванівській області РФ. Зокрема, низка російських компаній, місцевих органів влади, заправки, банки й управління ФСБ.