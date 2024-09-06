Уночі ППО збила 27 із 44 ударних дронів Shahed

Сьогодні вночі українська протиповітряна оборона збила 27 ударних дронів Shahed із 44 запущених Росією.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Росіяни також атакували Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 і однією протирадіолокаційною Х-31П з повітряного простору Луганської та Брянської областей. Сорок чотири дрони запустили з Курська та Приморсько-Ахтарська, що в РФ, і з мису Чауда в Криму.

Станом на 08:00, українська ППО збила 27 безпілотників, ще вісім — зникли з радарів, імовірно, завдяки радіоелектронній боротьбі. А один повернув у напрямку окупованої Донеччини.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

ППО працювала в Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.