Сирський: Сили оборони зупинили просування Росії на Покровському напрямку

Українські Сили оборони зуміли зупинити просування росіян на Покровському напрямку на Донеччині.

Про це головнокомандувач Олександр Сирський заявив в інтервʼю CNN.

Головком назвав операцію в Курській області РФ успішною і підкреслив, що Москва перекинула до Курська десятки тисяч військових, включно з одними з найкращих десантно-штурмових підрозділів.

Він також визнав, що Україна перебуває під значним тиском в районі Покровська, однак ЗСУ вдалося зупинити просування російських військ у цьому районі.

«За останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ані на метр. Тобто наша стратегія працює», — зазначив він.

Сирський підкреслив, що Сили оборони позбавили росіян можливості маневрувати й розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків.

«І це послаблення, безумовно, відчувається на інших напрямках. Ми відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступу зменшилися», — сказав він.

Покровський напрямок — один з найгарячіших на фронті, щодня там відбуваються десятки боєзіткнень. Начальник Покровської міської адміністрації Сергій Добряк ще 18 серпня казав, що росіяни перебувають за 11 кілометрів від Покровська. Через це там оголошували примусову евакуацію мирного населення.