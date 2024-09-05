Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох заступників керівника Офісу президента — Миколу Точицького, Олексія Кулебу та Юлію Соколовську.

Про це свідчать відповідні укази на сайті глави держави.

На засіданні 5 вересня Верховна Рада підтримала призначення Точицького главою Міністерства культури та стратегічних комунікацій, а Кулеби — віцепремʼєр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад і територій.

Поки що невідомо, чим займатиметься Юлія Соколовська після звільнення з посади.

Олексій Кулеба був заступником керівника Офісу президента з січня 2023 року, він займався регіональною політикою. А Микола Точицький з квітня 2024-го відповідав в ОП за міжнародний напрям.

Юлія Соколовська була заступницею керівника Офісу президента з березня 2020 року.