Швеція виділить майже €44 мільйони на підтримку енергетики й опалення в Україні

Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 мільйонів шведських крон (приблизно €43,9 мільйона) на підтримку опалення й енергетики в Україні.

Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

Це один з найбільших внесків Швеції в енергопостачання України. Завдяки цим коштам встановлять дві газові турбіни для виробництва електроенергії. Їх охоронятимуть, щоб мінімізувати наслідки російських атак.

За цей проєкт відповідає Шведське агентство з міжнародного розвитку та співробітництва разом з Україною та іншими міжнародними фінансовими установами. Підприємство має запрацювати вже у 2025 році.

За підрахунками Світового банку, ця підтримка може допомогти виробляти електроенергію для 185 тисяч людей.