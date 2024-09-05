Уночі ППО збила 60 російських ударних дронів

У ніч на 5 вересня українська протиповітряна оборона збила 60 ударних дронів Shahed із 78 запущених Росією.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Сьогодні вночі росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із окупованого Криму та 78 ударними дронами Shahed із Курська, Єйська й Приморсько-Ахтарська, що в РФ.

Протиповітряна оборона збила 60 ударних дронів. За даними Повітряних сил, два безпілотники повернулися в Росію, а ще один залетів у Білорусь. Ще 15 дронів, імовірно, під впливом засобів радіоелектронної боротьби, зникли з радарів. Інформації про руйнування чи потерпілих не було.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

Уночі моніторинговий проєкт «Бєларускі Гаюн» повідомляв, що на територію Білорусі залетіли щонайменше чотири ударних дрони Shahed, які Росія запускала по Україні. Щоб їх збити, там за ніч підняли принаймні два винищувачі. Близько 01:30 у білоруському Гомелі пролунали вибухи. Місцеві жителі публікували у соцмережах кадри падіння уламків.

Росіяни усю ніч та ранок атакували Україну дронами. Під загрозою удару були практично всі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України.

Зокрема, в Києві повітряна тривога тривала безперервно понад девʼять годин. Її оголосили о 23:29, а відбій був лише о 08:38. Протягом усього цього часу російські дрони Shahed намагалися атакувати столицю — на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Однак, як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, жоден з безпілотників своєї цілі не досягнув — усі дрони, що загрожували столиці, знешкодили. У Києві, попередньо, обійшлося без потерпілих і руйнувань.