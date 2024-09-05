Дім доньки Шекспіра відреставрують за £1 мільйон — пожертву вніс фанат митця

Благодійна організація, яка опікується історичними пам’ятками Шекспіра, отримала найбільшу за 177 років свого існування пожертву в розмірі £1 мільйона. Її сплатив американський драматург Кен Людвіг, який захоплюється творчістю поета.

Про це повідомляє The Guardian.

Тепер благодійна організація Shakespeare Birthplace Trust (SBT) оплатить будівельні роботи, щоб зберегти Холлс-Крофт — будинок доньки Шекспіра Сюзанни та її чоловіка-лікаря Джона Холла. Це перша значна пожертва Людвіга, після якої він відчуває «особистий звʼязок з Шекспіром».

«Шекспір ​​став центром мого життя. Я написав книгу про Шекспіра і написав три п’єси, в яких він так чи інакше фігурує. Потім у кожній п’єсі, яку я написав, завжди є якась цитата з Шекспіра. Це стало моїм підписом», — розповів благодійник.

Холлс-Крофт датується 1613 роком та є одним із останніх завершених зразків архітектури яковіанської епохи.

«Це один із найунікальніших прикладів життя середнього класу XVII століття в країні. У ньому представлений вражаючий асортимент меблів XVII століття, який поступається лише Музею Вікторії та Альберта», — розповіла директорка організації Шарлотта Скотт.

Окрім помешкання доньки Шекспіра, благодійна організація наглядає за чотирма історичними будинками родини Шекспірів: Shakespeare’s Birthplace, Shakespeareʼs New Place, котеджем Енн Гетевей, у якому зростала його дружина, та фермою Мері Арден, де жила мати поета.