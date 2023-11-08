Портрет Шекспіра відправили до космосу на честь 400-річчя книги «Перше фоліо»

Британський режисер Джек Джуерс та аерокосмічна компанія Sent Into Space відправили портрет Шекспіра до космосу.

Про це пише CNN.

Портрет письменника прикріпили до метеорологічної кулі з камерою та GPS-трекером і випустили у верхні шари атмосфери Землі. Це зробили у рамках зйомок короткометражного фільму «Закохані та божевільні» — за сюжетом жінка бере участь у мистецькому конкурсі, намагаючись підняти в повітря портрет Шекспіра.

inVerse Films

Загалом Джек Джуерс випустить шість короткометражних фільмів про Вільяма Шекспіра. Вони присвячені 400-річчю «Першого фоліо» — це однотомне видання, випущене 8 листопада 1623 року, до якого вперше увійшли майже всі пʼєси Шекспіра (за винятком «Перикла» та «Двох знатних родичів»).

Короткометражки Джуерса можна буде подивитись онлайн після премʼєрного показу в Лондоні.