У Великій Британії знайшли дубову сцену, де міг виступати Вільям Шекспір

У найстарішому діючому театрі у Великій Британії знайшли 600-річну дубову сцену. Дослідники вважають, що на ній міг виступати Вільям Шекспір.

St. Georgeʼs Guildhall у місті Кінгз-Лінн працює як театр із 1445 року. Зараз там проводять реконструкцію, під час якої виявили старі дошки, що були засипані протягом 75 років.

Дослідники вважають, що ці дошки виготовили між 1417 і 1430 роками.

«Ми знаємо, що ці [дошки] точно були тут у 1592 році, і ми вважаємо, що в 1592 році Шекспір виступав в Кінгз-Лінн, тож це, ймовірно, та поверхня, по якій він ходив», — розповів журналістам історик будівництва доктор Джонатан Кларк.