В Україні запускають проєкт з підготовки водійок автобусів — хочуть подолати кадрову кризу

В Україні стартував пілотний проєкт з безкоштовної підготовки майбутніх водійок автобусів. Планують навчити 100 жінок.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Головна мета проєкту — створити нові робочі місця для жінок у сфері громадського транспорту. Річ у тім, що кадрова криза торкнулася майже всіх галузей України, зокрема перевезень. Тому держава прагне створити умови для перенавчання та опанування нових навичок, зокрема серед жінок.

«Мета проєкту, крім працевлаштування жінок на підприємства, — подолати упереджень щодо залучення жінок у професію водійки автобуса», — наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

У середньому в системі громадського транспорту в світі приблизно 19% водійок. В Україні цей показник менше за 1%, за винятком електротранспорту. Водночас лише в регіонах потрібно понад 6 тисяч водіїв автобусів на внутрішніх маршрутах через нестачу кадрів.

Долучитись до проєкту можуть жінки віком від 21 до 65 років, які живуть у Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях. Вони повинні мати водійське посвідчення (категорії «B», «C», «CE», «D1») та досвід водіння понад 3 роки та плани надалі працевлаштуватися водійками автобуса.

Для участі треба до 1 жовтня заповнити анкету за посиланням.