Lobby X запускає карʼєрне консультування для ветеранів. Як це працюватиме

Агенція Lobby X запускає карʼєрне консультування для ветеранів — їм допомагатимуть знайти роботу після служби. Ця послуга безкоштовна.

Lobby X не пропонує ветеранам і ветеранкам роботу, але допомагає знайти її — враховуючи сильні сторони людини й актуальну ситуацію на ринку праці.

«За період служби у військових можуть змінюватися пріоритети, цінності та життєві обставини. Це впливає на те, де і як вони хочуть реалізувати себе після служби. Тож ми підтримаємо ветеранів і ветеранок під час пошуку роботи», — пояснюють у Lobby X.

Як це працюватиме

Ветеран може записатися на консультацію та залишити свої контакти ось тут.

⁠⁠Протягом двох робочих днів після заявки з ветераном звʼяжеться консультант від Lobby X — вони домовляться про онлайн-зустріч.

Ветерану треба розповісти про свій попередній цивільний і військовий досвід, бажання щодо професійного розвитку та очікування від карʼєри.

Консультант і ветеран планують наступні кроки, які залежать від запиту військового. Наприклад, разом створюють резюме чи профіль на LinkedIn , добирають навчання або вакансії, обговорюють сильні сторони, щоб знайти сферу, в якій ветеран може себе реалізувати.

, добирають навчання або вакансії, обговорюють сильні сторони, щоб знайти сферу, в якій ветеран може себе реалізувати. Консультації триватимуть протягом всього процесу працевлаштування ветерана. Активний процес роботи може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Утім, ветерани завжди можуть звернутися повторно, якщо виникне така потреба.

Також на сайті є корисні поради — там пояснюють, як скласти мотиваційний лист і резюме, підготуватися до співбесіди і створити акаунт у LinkedIn.