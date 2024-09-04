Україна евакуювала з Лівану 25 своїх громадян

Україна евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей та 14 жінок, й одного громадянина Чехії через погіршення безпекової ситуації.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
Зараз евакуйовані прибули до Польщі. Вони отримують всю необхідну допомогу та прямуватимуть в Україну.
МЗС продовжує допомогати громадянам України в Лівані. Українське посольство залишається на звʼязку з громадянами, які хочуть виїхати з Лівану та шукають додаткові варіанти евакуації.
Евакуація громадян була спільною операцією Головного управління розвідки та МЗС України.
Раніше МЗС рекомендувало українцям утриматися від будь-яких поїздок до Лівану, а тим, хто перебуває в цій країні, залишити її.
- 3 серпня 2024 року Україна евакуювала 30 своїх громадян з Лівану, де погіршилася безпекова ситуація.