Уночі ППО збила сім ракет і 22 ударних дрони

У ніч на 4 вересня росіяни вдарили по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами Shahed.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Загалом росіяни запустили по Україні 42 повітряні цілі:
- дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області РФ;
- дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- шість крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;
- три крилаті ракети «Іскандер-К» із території окупованого Криму;
- 29 ударних дронів Shahed-131/136 із Курської області РФ.
Загалом вдалося збити 29 повітряних цілей:
- чотири крилаті ракети Х-101;
- три крилаті ракети «Іскандер-К»;
- 22 ударних дрони Shahed-131/136.
Шість ударних безпілотників зникли з радарів, імовірно їх подавили радіоелектронною боротьбою, ще один полетів у Білорусь.
Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській і Сумській областях.
До відбиття російської повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
- Сьогодні вночі та зранку росіяни атакували Львів і Кривий Ріг. У Львові наразі відомо про 38 поранених і сімох загиблих. Троє з загиблих — діти. У Кривому Розі пошкоджені понад 10 багатоповерхівок, аптека, магазини, чотири навчальних заклади та така ж кількість автівок. Також росіяни пошкодили готель — будівля зруйнована з 1 по 3 поверхи. Постраждало пʼятеро людей, серед них — 10-річна дівчинка. Загиблих немає.