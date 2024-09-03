Зеленський: Україна планує утримувати під контролем території у Курській області необмежений час

Київ планує ще необмежений час утримувати під контролем російські території у Курській області, які українські війська захопили від початку наступу минулого місяця.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю американському телеканалу NBC News.

«Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя», — сказав він.

За його словами, Україна контролюватиме цю територію, оскільки це невідʼємна частина її «плану перемоги». Він додав, що представить цей план міжнародним партнерам, зокрема США.

«Поки що нам це потрібно», — сказав він про територію, яку зараз контролюють українські війська в Росії.

Зеленський зазначив, що не може говорити, чи планує Україна спробувати захопити інші російські території.

Спочатку оповита таємницею, Курська операція стала несподіванкою для союзників України, зокрема США. Зеленський сказав , що адміністрація Байдена не знала про операцію, її зберігали в суворій таємниці навіть в Україні. Вашингтон і сам неодноразово заявляв, що не бере участі в планах Києва щодо Курська.

«Так, ми нікого не повідомляли. І справа не в недовірі», — сказав Зеленський, додавши, що контрнаступ України минулого літа провалився певною мірою через те, що про нього багато говорили публічно заздалегідь, через що росіяни встигли підготуватися.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Станом на 30 серпня під контролем України було щонайменше 1 299 км² та 100 населених пунктів цього регіону, також ЗСУ взяли в полон 594 окупантів.

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула майже 30 тисяч військових на територію Курської області.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. 15 серпня Україна створила там першу військову комендатуру.