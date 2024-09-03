У селі Студенок, з якого евакуювали понад 200 місцевих, майже загасили пожежу

У селі Студенок на Харківщині, з якого через масштабну пожежу евакуювали понад 200 людей, ліквідували основні джерела загорання — залишилися лише маленькі осередки вогню.

Про це повідомив кореспондент «Бабеля» з місця подій.

Село Студенок розташоване в Ізюмському районі. На нього вогонь перекинувся після того, як загорілися лісові насадження на площі майже 1 200 гектарів.

Евакуйованих забезпечили їжею та водою. Частина людей виїхали власним транспортом.

Лідія Олександрівна з котиком на фоні свого згорілого будинку. «Бабель»

Серед тих, чию домівку зруйнував вогонь, — вчителька молодших класів Лідія Олександрівна. Сьогодні в неї день народження.