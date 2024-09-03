Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку. Прокуратура розпочала розслідування

Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку. Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними українських прокурорів, 3 вересня 2024 року в телеграм-каналі опублікували інформацію про ймовірний розстріл російськими військовими українських бійців.

У повідомленні йдеться, що троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібралися росіяни. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину, зазначає Офіс генпрокурора.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином. Правоохоронці перевіряють поширену інформацію і проводять слідчі дії, щоб встановити всі обставини розстрілу.