Російський удар по Полтаві. Кількість загиблих зросла до 51

Кількість загиблих від російського удару по Полтаві зросла до 51, понад 200 людей поранені.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, 3 вересня 2024 року російські війська вдарили по Полтаві, попередньо, двома балістичними ракетами «Іскандер- М». Ворог поцілив у Полтавський військовий інститут звʼязку і лікарню поруч.

Удар частково зруйновав одну з будівель Інституту зв’язку, лікарню та сусідні будинки. Зараз на місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та інші служби, триває розбір завалів. Кількість потерпілих уточнюється.

Прокуратура порушила справу за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.