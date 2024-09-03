В Україні запустили єдину платформу комунальних послуг. Як вона працює

В Україні запустили експериментальну «Єдину платформу житлово-комунальних послуг».

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів і дозволить краще контролювати якість послуг.

Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.

У майбутньому платформу інтегрують з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.