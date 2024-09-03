В Україні запрацював перший підземний шпиталь

В Україні запрацював перший підземний госпіталь, де надають первинну медичну допомогу і стабілізують стан військових після поранення. Надалі планують побудувати ще 20 таких стабілізаційних пунктів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, яке реалізовує цей проєкт спільно з медичними силами «Схід».

Перший підземний госпіталь розташований поблизу лінії фронту. Поранені бійці можуть отримати медичну допомогу в «максимально безпечних умовах» — шпиталь оснащений системами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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У стабпункті є два повноцінних операційні блоки, два реанімаційні блоки, робоче приміщення та модуль відпочинку для медичного персоналу. Шпиталь оснащений медичним обладнанням, зокрема кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, кардіомоніторами та дефібриляторами. У госпіталі є можливість не лише стабілізувати поранених, а й проводити одночасно до чотирьох операцій. Щодоби тут зможуть приймати 100 пацієнтів.

Стабпункт будували на базі шести збільшених сталевих бункерів, кожен з яких має довжину 7,6 метра та діаметр 2,5 метра. Всередині є системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативні джерела живлення.

Новий підземний шпиталь відповідає вимогам польових шпиталів другого ешелону за стандартами НАТО.

У проєкт інвестували понад 20 мільйонів гривень.